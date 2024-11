Sport.quotidiano.net - Juventus, per la difesa spunta l’idea Tagliafico

Torino, 21 novembre 2024 – L’infortunio di Cabal nel ritiro della nazionale colombiana ha complicato notevolmente i piani della Vecchia Signora, che ora deve far fronte a due assenze pesanti fino al termine della stagione. Così come per Bremer, infatti, anche per l’ex giocatore del Verona la diagnosi è stata la lesione del legamento crociato anteriore, che, tradotto, significa: “Ci rivediamo la prossima stagione”. Se Giuntoli stava già monitorando il mercato per sostituire il brasiliano, con Skriniar, Antonio Silva e l’ex pupillo di Thiago Motta, Kiwior, in cima alla lista delle preferenze dell’ex ds del Napoli, ora è necessario anche un intervento sulla corsia di sinistra, ruolo nel quale Cabal è stato impiegato in tutti i 618’ giocati da lui in stagione. La, infatti, dalla ripresa del campionato (sabato alle 18 a San Siro contro il Milan) fino a gennaio potrà contare soltanto su Savona, Kalulu, Gatti, Danilo e Cambiaso per quanto riguarda la linea difensiva, con Rouhi che dovrebbe passare definitivamente in prima squadra.