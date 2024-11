Ilgiorno.it - I fondi per i mezzi pubblici: "In arrivo tagli per 56 milioni". Ma l’assessore Lucente nega

È di nuovo allarmesul trasporto pubblico locale. Da un lato il consigliere regionali del Pd, Simone Negri, e il vicesindaco di Brescia con delega alle politiche della Mobilità, Federico Manzoni. Dall’altro Franco, assessore regionale ai Trasporti. I primi sottolineano come il Fondo Nazionale Trasporti nel 2025 aumenterà di 166,2di euro rispetto al 2024 per effetto del progressivo incremento stabilità a dicembre del 2021 dal Governo Draghi ma anche per effetto dei 120aggiuntivi stanziati dal Governo Meloni nello schema della legge di Bilancio. L’uno e l’altro provvedimento alla Lombardia garantiranno 28,8di euro in più. "Ma nel Bilancio di previsione 2025-2027 – spiega Manzoni – licenziato il 31 ottobre dalla Giunta e ora al vaglio del Consiglio la quota di risorse autonome regionali destinata ai servizi ferroviari per il 2025 scende a 173,5, 22,2 in meno rispetto al 2024, mentre per il trasporto pubblico locale si passa dai 226,3del 2024 ai 163,5 del 2025, con uno di 62,8