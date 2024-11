Gp di Las Vegas di F1 Leclerc | Siamo più solidi Sainz | Voglio il Mondiale Costruttori

Leggi su Ilfaroonline.it

Alla roulette di Lasquesta volta in palio c’è il. La Ferrari torna negli Stati Uniti in piena lotta con la McLaren per la leadership della classifica, con la scuderia inglese, alla vigilia del weekend, in vantaggio di 36 punti. A Maranello però si respira molta fiducia, come confermato dalle parole di Charlesin conferenza: “Tutti sono molto tranquilli ed è una cosa davvero positiva. Penso che non fosse così uno o due anni fa. Le sensazioni erano molto, molto diverse. Ci emozionavamo molto o ci lasciavamo influenzare un po’ di più da ciò che stava accadendo. Ora non è più così”.La crescita della Ferrari, tornata finalmente costante e competitiva, è anche merito del team principal Frederic Vasseur: “Mi sembra chemolto piùcome squadra e non ci lasciamo prendere da alti o bassi emotivi”, ha ammesso, “cerchiamo semplicemente di restare equilibrati, e questo è soprattutto grazie a Fred”.