‘Free Love’ il nuovo album dei Negramaro | L’essenza dell’umanità

Troppo spesso ridotto a slogan di cui riempirsi la bocca,deiè il tentativo di ridare spessore a un’attitudine che unisce rispetto, libertà, autenticità. In una sola parola, umanità.progetto discografico della band salentina, il nonoin studio arriva negli store venerdì 22 novembre in formato digitale, CD e vinile. Al suo interno, dodici tracce con otto collaborazioni che rispecchiano l’impegno e la volontà di sostanziare la forza dell’amore come linguaggio universale.Da Julius Son a Malika Ayane, da Niccolò Fabi a Tiziano Ferro, Jovanotti, Elisa, Fabri Fibra e Aiello: sodalizi emotivi che hanno dato vita a connessioni artistiche. Ed è così che l’orizzonte si espande e, come la stessa opera di Jago in copertina, si fa dinamica circolare diventando uno scambio.