Ilfattoquotidiano.it - “Ero molto fragile, debole e arrabbiata. Stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro. Mi chiamarono ad Amici e cambiò tutto”: Emma a This Is Me

Marrone è stata una delle ospiti dellapuntata dello show “Is Me”, condotto da Silvia Toffanin inserata su Canale 5. L’artista ha vinto la nona edizione di “di Maria De Filippi” e ha commentato alcune delle immagini del suo percorso dentro la scuola.Erano mesi speciali e durissimi per la cantante: “il, ha detto – ero. Pensavo che la musica non era la mia strada, mamma chiamò la redazione di. Feci il provino a giugno ed è cambiata la mia vita. Mi sembra ieri. Sono sempre stata una persona con una personalità spiccata. Venivo scambiata per arrogante. Sicuramente eroin quel periodo, arrivavo da una situazione di salute tremenda, ero spaventata”.Una volta entrata a scuolanon ha detto a nessuno del suo stato di salute, naturalmente lo sapeva solo Maria De Filippi: “A lei lo dissi perché dovevo tenerlo sottollo.