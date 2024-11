Rompipallone.it - Emergenza Juve, brutte notizie dall’allenamento: altro ko contro il Milan

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 18:00 di Alessandro BastaL’in casanon si ferma e negli ultimi minuti è arrivata un’altra brutta notizia per i bianconeri: ko pesanteilIl club bianconero vuole ripartire al massimo dopo la sosta per le nazionali e per farlo dovrà battere il, in uno sdiretto parecchio complicato da gestire per la Vecchia Signora. Il discorso non è tanto tecnico, visto che gli uomini di Thiago Motta sono cresciuti tanto sotto il profilo del gioco negli ultimi mesi, soprattutto grazie alla guida dell’ex Bologna, ma quello relativo gli infortuni.Partita dopo partita, in un calendario congestionato dagli impegni, sono davvero tanti i calciatori o i titolari del tecnico che sono caduti. Stiamo parlando di nomi importanti come Gleison Bremer, che ha chiuso la stagione in largo anticipo dopo l’infortunio al ginocchio.