Da Torrita al Rugby serie A. La storia di Diego Panfi

Se nella Valdichiana il cuore sportivo batte forte, prevalentemente, per il calcio, ci sono altre discipline che hanno raggiunto risultati di eccellenza, sia a livello di squadra ma anche di singoli grazie ad un lavoro certosino capace di "sfornare" giocatori che poi hanno toccato palcoscenici di primo piano. Dal tennis al volley, per fare esempi ben noti, ma nell’elenco c’è anche ilche inizia ad avere unaimportante, grazie, in primis, alla Molòn Labéche ha il proprio "epicentro" adi Siena. E proprio da qui ha spiccato il volo, 17 anni, rugbista torritese che sta bruciando le tappe. Dopo il suo passaggio all’UnioneFirenze si è reso protagonista di una scalata significativa. Punto di forza dell’Under 18 che gioca il campionato nazionale,nel giro di pochi giorni ha ottenuto due soddisfazioni da conservare nel libro dei ricordi: prima l’esordio inB a cui ha fatto seguito, il 3 novembre, il debutto nella massima, nella sfida con gli abruzzesi del Paganica 1969, squadra de L’Aquila.