Cristante può diventare il nuovo Lampard di Ranieri la Roma riparte da lui Gazzetta

puòildi, lada lui ()A tre giorni da Napoli-, in programma domenica alle 18, Scrive ladello Sport:Un play lucido a centrocampo? La risposta è Bryan: senatore e uomo chiave. Uno di quelli del nucleo storico della(formato anche da Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini) che, nelle ultime settimane, sarà stato pure contestato dai tifosi in questa difficile prima parte di stagione, ma che resta un punto di riferimento irrinunciabile. Uno, cioè, che tra quelli della vecchia guardia, appunto, è il solo ad essere stato utilizzato in tutte e sedici le partite dei giallorossi fin qui giocate.giocatore ad alta fedeltàInsieme a ElSha e Pellegrini è uno dei tre cheha già allenato alla fine del 2019.