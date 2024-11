Ilveggente.it - Cosenza-Modena, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della quattordicesima giornata diB e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie,, diretta tv,.Quattordici punti in classifica per entrambe, ma su quella delgrava la penalizzazione di 4 punti con cui i Lupi stanno facendo i conti ormai da settembre. Nonostante il “segno meno” in graduatoria la compagine calabrese non si è persa d’animo e nelle ultime tre giornate ha portato a casa due pesantissime vittorie in trasferta contro Reggiana (0-1) e Brescia (2-3).B: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itSei punti che hanno permesso agli uomini di Massimiliano Alvini di abbandonare la zona rossa e di portarsi a -3 dai playoff (senza penalizzazione ilsarebbe addirittura quinto a pari punti con la Cremonese).