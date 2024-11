Lettera43.it - Commissione Ue, c’è l’intesa definitiva: via libera a Fitto e Ribera vicepresidenti

L’impasse tra popolari, socialisti eli al parlamento europeo suiesecutivi si è sbloccata nella notte. I coordinatori delleAffari regionali dell’Eurocamera, con il quorum dei due terzi, hanno dato il viaalla nomina di Raffaelea vicepresidente esecutivo dellacon delega alla Coesione. Allo stesso tempo le commissioni Affari Economici, Industria e Ambiente hanno dato l’ok definitivo alla nomina della socialista spagnola Teresa. Il viaè arrivato dopo intense trattative. Dopo un primo ok arrivato nel pomeriggio, mercoledì sera il Partito popolare europeo (Ppe) aveva sospeso la nomina della ministra della Transizione ecologica uscente chiedendo di aggiungere come clausola l’obbligo di dimissioni nel caso in cui venga coinvolta in un’inchiesta giudiziaria per le alluvioni di Valencia.