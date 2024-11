Che succede? Alfonso e Federica a letto lui sente qualcosa e fugge Poi la scoperta dalle telecamere del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè sempre più intricata la questione del triangolo amoroso che vede protagonisti, Stefano e. Proprio ieri, dopo il confronto dei tre e l’ingresso in diretta di Antonio Fico, il cugino di Titty di temptation che con la Petagna ha avuto un flirt dopo il reality delle tentazioni, Jessica Morlacchi, una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione, ha spiegato aPetagna che il suo ingresso nella Casa è stato deciso in funzione di una dinamica con(il suo ex) e Stefano, il tentatore con il quale la ragazza ha avuto un flirt.nel video sembra caderenuvole, pare non capire il suo vero ruolo all’interno del reality show nel quale, senza il triangolo in atto e poi trasportato daSignorini all’interno della Casa, probabilmente non sarebbe mai stata chiamata a partecipare.