Gaeta.it - Caccia a Trieste: una donna ferita accidentalmente da un colpo di fucile durante una battuta

Facebook WhatsAppTwitter A, un incidenteunadiha portato a unadi 60 anni a rimanere. L’evento si è verificato nel Bosco Bazzoni di Basovizza, suscitando l’intervento di diverse squadre di soccorso.L’incidente nel Bosco BazzoniAttorno alle 10.30 di oggi, unadisi trovava nei pressi di Basovizza, impegnata in unadi, quando è stata colpitada undi. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia, che sta indagando sulle circostanze che hanno portato all’incidente. È importante chiarire che lapresenta sempre dei rischi, e la sicurezza deve essere una priorità per tutti itori. Questo evento ha riportato l’attenzione sulla necessità di adottare misure di sicurezza rigorosequesto tipo di attività all’aperto.