Black Friday gli italiani spenderanno oltre 2 miliardi di euro | la previsione

Roma, 20 novembre 2024 – Durante i giorni compresi tra ile il Cyber Monday glionlinedi, per un aumento stimato del 9% rispetto al 2023. Nel suddetto periodo, in, gli operatori maggiormente competitivi arriveranno a fatturare 10 volte il guadagno di un giorno medio, ovvero il doppio dell'anno passato, e si prospetta un traffico di 38 milioni di pacchi, più del 13% rispetto al 2023. Questi i dati estratti dalle stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm, collegato alla School of Management del Politecnico di Milano. Le promozioni interesseranno maggiormente i settori dell'abbigliamento, del Beauty, dell'enogastronomia, dei giocattoli, dell'informatica e dell'elettronica,a viaggi ed eventi. L'analisi prevede, tuttavia, una tendenza leggermente in calo negli acquisti di prodotti di elettronica (-14% rispetto al 2023), una volta appartenenti ad una delle categorie più performanti sul mercato.