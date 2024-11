Artistico Boccioni di Napoli debutto alla Notte dei Licei del 5 dicembre | performances e musica dal vivo

Leggi su Ildenaro.it

Manca poco aldel Liceo“Umberto” dideidel 5. Un evento nell’evento a cui l’intera comunità artistica si sta preparando per sorprendere il pubblico che si attende numeroso. A partire dalle 18.30 di giovedì 5, infatti, la preside Paola Guma aprirà le porte di uno deipiù rappresentativi in città, con uno stuolo di studenti e docenti che si sono scambiati idee, esperienze e produzioni artistiche appannaggio dei visitatori. Il Liceo “”, nella sua avveniristica sede di Via Nuova Agnano 180, si mostrerà nella sua interezza attraverso performance libere,dal, instzioni, temporary gallery, percorsi di luci, sfilate e pose fisse di costumi progettati e creati per l’occasione speciale di una serata dall’inequivocabile titolo di “Art is the Answer”.