Arriva il freddo polare brusco cambio meteo in Italia Neve pioggia e temporali ma non ovunque

Previsioniilma non dappertutto. In questo autunno 2024 glini hanno assaggiato temperature decisamente rigide e la situazione per le giornate del 21 novembre e successive non cambierà molto. In particolare c’è un vento gelido sulla penisola. È l’aria artica, che giunge a noi direttamente dal Mar della Groenlandia. La perturbazione interesserà prevalentemente il Nord.Sull’, tuttavia, soffiano anche venti del libeccio che impediscono la diffusione delle temperature fredde verso il Centro e il Sud. Ma ecco che l’incontro tra aria gelida e venti caldi porterà, già dal pomeriggio e dalla sera di oggi giovedì 21 novembre, fenomeni nevosi. Saranno interessate anche le quote molto basse su alcune zone del settentrione. 3Bannuncia, in ogni caso, tempo molto diverso al Centro e al Sud.