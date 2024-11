Anticipazionitv.it - Amici registrazione 21 novembre 2024: sfide e ospiti speciali

Leggi su Anticipazionitv.it

Ladidel 21, che andrà in onda il 24, si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni. Grandicome Gianni Morandi e Brunori SAS hanno arricchito l’atmosfera, mentre i concorrenti si sono sfidati per conquistare posizioni importanti e giudizi fondamentali per il loro percorso nella scuola. Tradi canto, gare di ballo e l’introduzione di nuovi inediti, i protagonisti si sono messi alla prova davanti a giudici di grande spessore come Al Bano, Brunori SAS e Anbeta Toromani. Ma chi ha conquistato il pubblico e i giudici? Scopriamo insieme i dettagli di questa puntata ricca di sorprese.Gianni Morandi e Brunori SASdella puntataNelladel 21, glid’eccezione sono stati Gianni Morandi e Brunori SAS.