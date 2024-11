Gaeta.it - Alba Rohrwacher racconta la sua lotta contro i ricatti nel mondo del lavoro in un evento al Teatro Franco Parenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attriceha condiviso la sua esperienza personale riguardo isubiti neldel, sottolineando le difficoltà nel riconoscerli e affrontarli. Il tema della violenza sulle donne è al centro dell’edizione speciale di Grazia e dell’che si svolgerà aldi Milano in occasione della Giornata Internazionalela violenza sulle donne. In questa occasione, andrà in scena il monologo “Maria Stuarda”, scritto da Nicoletta Verna e diretto da Andrée Ruth Shammah, per riflettere su questioni di abuso e sopraffazione.L’importanza di rivelare le esperienze di donne coinvolteha evidenziato quanto sia fondamentale per le donne condividere le proprie esperienze di abusi e. Durante l’intervista rilasciata a Grazia, l’attrice ha sottolineato come riconoscere il potere esercitato sugli individui sia spesso complesso.