Gaeta.it - Aggressione in Supermercato a Bolzano: Arrestato un Giovane Cittadino Tunisino

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di un, dove undi 22 anni è statodopo aver aggredito un addetto alla sicurezza e un carabiniere fuori servizio. La polizia è intervenuta tempestivamente e ilsarà espulso dal Paese a seguito di questa azione criminale.L’episodio di furto e l’intervento delle forze dell’ordineIl grave evento si è verificato in unsituato in via Maso della Pieve. Secondo le ricostruzioni degli agenti, ilha tentato di rubare alcuni prodotti, ma è stato immediatamente notato dall’addetto alla vigilanza. Mentre il personale di sicurezza cercava di rintracciare e fermare il ladro, un carabiniere, che si trovava lì in quel momento, ha deciso di intervenire, offrendo supporto nell’operazione di fermo.