Xi: Cina pronta a lavorare con Argentina per promuovere cooperazione BRI di alta qualita'

Rio de Janeiro, 20 nov – (Xinhua) – Lae’ desiderosa di collaborare con l’perunaBelt and Road di, ha dichiarato ieri il presidente cinese Xi Jinping. Il Paese e’ pronto ad approfondire lacon l’nei settori dell’energia e dell’estrazione mineraria, delle infrastrutture, dell’agricoltura, dell’innovazione scientifica e tecnologica, dell’economia digitale e in altri campi, ha aggiunto Xi. Il presidente cinese ha formulato queste osservazioni durante l’incontro con il presidente argentino Javier Milei a margine del Vertice dei leader del G20 tenutosi a Rio de Janeiro, in Brasile. (Xin) Agenzia Xinhua