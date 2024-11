Ilgiorno.it - Vigili del fuoco. Via libera alla caserma

Leggi su Ilgiorno.it

È arrivato anche il viada parte del consiglio provincialenuovadeideldi Cantù che verrà realizzata grazie a un investimento di 5 milioni di euro interamente finanziato dal Ministero dell’Interno. Grazieconvenzione approvata, la Provincia di Como, nel suo ruolo di casa dei Comuni, opererà come stazione appaltante e soggetto attuatore, gestendo tutte le fasi del progetto, dprogettazione al collaudo finale. La nuova struttura verrà edificata su un’area di circa 4.884 metri quadri in via San Giuseppe, che nel 2021 fu ceduta dal Comune al ministero. Il progetto prevede un edificio principale e una torre per le esercitazioni, con spazi dedicati sia alle attività operative che a quelle logistiche, per un totale di circa 40 unità operative. Il via ai lavori dovrebbe arrivare entro il 2026 e il loro termine è fissato entro la fine del 2029.