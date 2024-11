Ilnapolista.it - Ultrà, narcos e imprenditore. Il Corsera rivela la tripla vita di Lucci, capo della Curva sud del Milan

Leggi su Ilnapolista.it

Continuano le indaginiProcura dio eDirezione distrettuale antimafia per far luce sul giro di affari nato dall’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle curve die Inter. Il CorriereSera oggi fa luce sulla triplicedi uno dei protagonisti LucaSud dele fra gli arrestati nel corso del blitz contro il tifo organizzatoese.Dalle intercettazioni criptate emerge conduceva di fatto una triplice, divisa tra narcotrafficante,Sud delcon alcuni rapper nella catena Italian ink di barberie e tatuaggi.Leggi anche: Fedez a: «Sei un patatone, pensano che sei un criminale e in realtà sei più intelligente.»«Sicuro avrò il mandato lì pronto. E vabbé me ne fotto, mica prendo l’ergastolo: esco e faccio stragi» Scriveva ai suoi fedelissimi prima dell’arresto il 30 settembre.