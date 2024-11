Tpi.it - Ucraina: il presidente Usa Joe Biden sconfessa?se stesso?e autorizza l’invio a Kiev?anche?delle mine antiuomo

Leggi su Tpi.it

Iluscente degli Stati Uniti Joehato la fornitura diall’per fermare l’avanzata della Russia nel Donbass e nella regione di Kursk, occupata dalle truppe di Kiev, sconfessando la propria politica e rimangiandosi una dichiarazione del 2020, quando definì il ricorso a questi ordigni pericoloso per i civili, “a rischio di restare feriti da bombe inesplose”, e “inutile da una prospettiva militare”.La notizia è stata confermata al quotidiano statunitense The Washington Post da cinque funzionari dell’amministrazione, che hanno parlato a condizione di anonimato perché nonti a discutere pubblicamente delle delicate deliberazioni interne alla Casa Bianca. La scelta deluscente arriva a pochi giorni dall’zione concessa dagli Usa all’di utilizzare i missili a lungo raggio forniti da Washington a Kiev per colpire anche i territori all’interno della Russia, come già avvenuto ieri nella regione di Bryansk, colpita da sei razzi ATacMS di fabbricazione americana.