Semafori e limite a 30 | sicurezza per i pedoni

Bisogna aumentare la visibilità degli attraversamenti pedonali lungo la statale e stabilire ildei 30 orari in quel tratto, se si vogliono mettere ine limitare l’inquinamento ambientale e acustico. Così come è necessario installare una centralina di misurazione dello smog". Lo chiede il Comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, che ha scritto una lettera aperta rivolta al sindaco Noemi Tartabini. Per il gruppo di cittadini, diversi problemi riguardano la viabilità a Porto Potenza. "Egregio sindaco, prendiamo spunto dalla buona iniziativa dell’amministrazione di adeguare due passaggi pedonali sulla statale e altri due a Potenza Picena – afferma Pierucci –. Però lo riteniamo un punto di inizio, che non diminuisce la nostra profonda preoccupazione riguardo alla crescente indegli attraversamenti sulla statale, nel tratto urbano di Porto Potenza.