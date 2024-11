Thesocialpost.it - “Sciacquati la bocca”. Rissa Giannini-Bocchino: cosa si dicono in diretta

Leggi su Thesocialpost.it

Scontro senza esclusione di colpi a “Otto e Mezzo“, su La7, tra Massimoe Italo. Al centro della puntata del 19 novembre del programma condotto da Lilli Gruber c’è ovviamente il risultato delle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Umbria dove il centrosinistra ha ottenuto un doppio netto successo.afferma: “Bisogna dire che in questo Paese c’è stato un segnale. Il centrodestra non è imbattibile. Se governa bene viene premiato, quando commette errori viene punito dagli elettori. Ed quello che è accaduto in Umbria. Poi bisogna anche pensare alla manovra e ai dati citati dal premier che in realtà non sono veri. Il mal governo nasce nelle politiche per l’occupazione“. Parole, queste, che hanno fatto scoppiare il battibecco con, che ha subito reagito.Leggi anche: Addio asciugatrice, il trucco giapponese per asciugare il bucato in casa e risparmiare.