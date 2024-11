Dilei.it - Quanto tempo bisognerebbe stare sui social ogni giorno? La risposta della psicologa

Quante volte ti è capitato di prendere in mano lo smartphone “solo per un attimo” e ritrovarti, due ore dopo, ancora a scorrere il di Instagram? Non sei sola: secondo recenti studi, in media trascorriamo oltre 2 ore e mezza alsuimedia. Unche, se moltiplicato per 365 giorni, equivale a quasi 40 giorni interi all’anno passati a guardare schermi – e vite che non sono le nostre.Proprio come una dieta equilibrata è fondamentale per il nostro benessere fisico, anche il “consumo” dimedia necessita di consapevolezza e moderazione. Non si tratta di demonizzare questi strumenti che, diciamocelo, hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare e di mantenerci in contatto con amici e familiari. Il punto è capire quando il loro utilizzo da opportunità si trasforma in trappola e dipendenza.