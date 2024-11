Lettera43.it - Piazza Armerina, i dubbi sulla morte della 15enne Larimar Annaloro

Leggi su Lettera43.it

Secondo i risultati dell’autopsia sula, trovata impiccata a un albero nel giardino di casa a, Enna, aveva collo, addome e piedi legati con una corda d’altalena, che hanno lasciato sul corpo segni evidenti. Le corde erano state successivamente slacciate dalla madre, nel tentativo di soccorrerla. Tuttavia, elementi come le mani libere, l’assenza di fratture cervicali e le scarpe pulite, nonostante l’albero si trovasse in mezzo a un terreno fangoso, alimentano le perplessità degli investigatori.Ifamiglia: «non si è suicidata»La famiglia dinon ha mai accettato l’ipotesi del suicidio. La madre, che ha trovato il corpofiglia, ha descritto la scena come «strana e sospetta. Era in ginocchio, tutta legata fino ai piedi.