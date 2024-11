Perché la Russia cambia la dottrina nucleare dopo la decisione di Biden sui missili | Lo choc di un uomo anziano che lascerà l’incarico

Leggi su Open.online

«Unosconsiderato da parte di unche presto. Probabilmente laè stata presa dai suoi consiglieri falchi». Così Jeffrey Sachs, direttore del centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, definisce la scelta di Joedi permettere agli ucraini di colpire con le armi Usa in territorio russo. Unache ha portato ieri ladi Vladimir Putin are la sua. Sachs, che parla oggi con il Fatto Quotidiano, dice che invece Donald Trump «cambierà direzione all’Ucraina e sarà in grado di farlo».«avrà l’opinione pubblica dalla sua parte». Intanto l’annuncio atomico dello Zar servirà a due obiettivi nei piani di Mosca. Far leva sull’ansia dell’Occidente per un attacco e infiammare la propaganda interna.