No ai femminicidi, il Comune di Empoli chiede 'un minuto di rumore' nelle scuole

– Un ‘dicontro i. A un anno dalla morte di Giulia Cecchettin l’amministrazione comunale diha invitato tutte ledel territorio a osservare per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ildi rumore.Questo il messaggio delle assessore Valentina Torrini e Maria Grazia Pasqualetti, rispettivamente con delega alle pari opportunità e alla scuola: “Vogliamo invitare le ragazze e i ragazzi delledi, il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ad accogliere l’invito della famiglia Cecchettin a fare undi rumore in classe. Facciamo sentire la nostra rabbia e l’indignazione verso i, non teniamole dentro di noi, perché la violenza maschile sulle donne non è un fenomeno individuale, ma collettivo e strutturale, che ha la sua causa nella cultura ancora patriarcale della nostra società.