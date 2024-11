Nina Gerratana Eufrasia | La Rivoluzione della Diversità nel Cinema Italiano

Leggi su Citypescara.com

Le radici siciliane e il sogno che prende formanasce in un piccolo borgoSicilia, terra di bellezze senza tempo e tradizioni profonde. Sin da bambina, manifesta una straordinaria inclinazione per le arti performative. A soli 10 anni calca per la prima volta un palcoscenico scolastico, rivelando una maturità artistica fuori dal comune. Quel momento segna l’inizio di un sogno che si sarebbe presto trasformato in realtà.Determinata a trasformare la passione in professione,lascia la Sicilia, troppo stretta per contenere la grandezza delle sue ambizioni, e si trasferisce a Roma, centro pulsante dele del teatro.Roma, il trampolino verso il successoArrivare nella capitale segna perl’inizio di una nuova vita. Frequenta una prestigiosa accademia di recitazione, dove affina il suo talento studiando tecniche attoriali, dizione e movimento scenico.