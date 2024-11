Metropolitanmagazine.it - Napoli-New York, quando il cinema ha raccontato l’immigrazione italiana in Usa

Esce al-New”, il nuovo film di Gabriele Salvatores che racconta in tono fiabesco la storia di un viaggio dall’Italia all’America sulla base di un soggetto scritto da Pinelli e Fellini. In occasione di quell’evento vi proponiamo alcuni film sulda riscoprire- Newi migranti eravamo noi-New, fonte myredcarpet.euIn mondo di oggi in cui si parla ogni giorno del problema dell’emigrazione dall’Africa all’Italia ci si dimentica dii migranti e gli emarginati eravamo noi. A ricordarci quel periodo di sogni, dolori e speranze in cui anche noi abbiamo cercato la terra promessa arriva nelle saletografiche “-New” di Gabriele Salvatores. I protagonisti della storia narrata dal film sono infatti i piccoli Carmine e Celestina che nella poverissima Italia del dopoguerra decidono di lasciarealla volta di Newdove Celestina cercherà sua sorella vivendo una serie incredibile di avventure.