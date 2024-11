Gqitalia.it - Marcus Thuram è entrato in un'altra dimensione e ne è pienamente consapevole

Una delle definizioni più amate e più adoperate dai giornalisti sportivi, soprattutto quelli che si occupano di calcio, è quella della svolta. Con questo termine si intende e si identifica un avvenimento catartico e capovolgente da cui si originano un’inversione di tendenza e/o un cambiamento di status, quasi sempre in senso migliorativo. La cosa davvero interessante del concetto di svolta e del modo in cui viene utilizzato, almeno dal punto di vista della narrazione calcistica, sta nel fatto che si può manipolare e dilatare in tante direzioni diverse: una svolta, infatti, può arrivare grazie a un grande successo, naturalmente, ma anche a causa di una sconfitta, di un rigore fallito, dell’esonero di un allenatore. E poi non esiste alcun limite temporale, nel senso che una singola giocata, un gol e una partita sono dei microeventi che possono essere vissuti e poi raccontati come una svolta, ma lo stesso discorso può valere anche per circostanze decisamente più durature.