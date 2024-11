Iltempo.it - Manco il Papa ferma Landini. Il leader Cgil se ne infischia dei pellegrini

Speriamo almeno che il 19 maggio del 2025 ildel sindacato rosso, Maurizio, non decida uno sciopero. Almeno nel giorno di San Giuseppe (patrono dei lavoratori) dell'Anno Santo occorrerà pregare che la, e soprattutto i suoi iscritti nei servizi di mobilità, sicurezza, igiene ambientale e sanità, non lascino per strada turisti,e cittadini. Cosa che, invece, sarà assolutamente possibile perché nonostante le buone intenzioni del Comune di scongiurare astensioni in alcune date cruciali del Giubileo, siglando un'intesa con i sindacati,ha sbattuto la porta in faccia non solo al Campidoglio ma anche al primo inquilino del Cupolone. Al. Già, le frotte di italiani e stranieri, che accorreranno a Roma per chiedere l'indulgenza rischiano di dover recitare il rosario intero o sperare nel miracolo, per raggiungere il Vaticano o le basiliche maggiori.