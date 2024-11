Donnapop.it - Loretta Goggi ha una malattia? Ha lasciato la tv per l’Alzheimer? Ecco come sta adesso

hail suo ruolo di giudice a Tale e quale show, ritirandosi – almeno per il momento – dal mondo dello spettacolo! Ha una? Facciamo una carrellata nella sua vita, sia privata sia pubblica, partendo dalla sua carriera e scopriamosta!Leggi anche: Daniela, la carriera della sorella di: dalle Big Babol alle canzoni di successoPer tredici anniè stata giudice di Tale e quale show, regalando ai telespettatori perle della sua capacità di grande personaggio della televisione. Poi, quasi improvvisamente, nella primavera del 2024, ha annunciato il suo addio dal programma di Carlo Conti, lasciando il pubblico attonito perché la sua presenza ininterrotta nella trasmissione era diventata ormai una bellissima consuetudine.mai la regina dello spettacolo italiano ha deciso di lasciare la sua tanto amata professione? La sua decisione ha a che fare con una? Scopriamo tutto di seguito! View this post on InstagramA post shared by ??????? ????? ??????????? (@superstella)ha una?Quandoha annunciato di voler lasciare la televisione, immancabilmente, in molti hanno pensato che la decisione della showgirl fosse legata a problemi di salute.