Lo Spazio come alleato contro la crisi climatica. La visione di Andrea Vena (Esa)

Il settore spaziale è da tempo uncruciale nella comprensione e nella lotta ai cambiamenti climatici, grazie ai dati raccolti dai satelliti e alle tecnologie sviluppate per la gestione delle risorse naturali e l’ottimizzazione delle infrastrutture. Tuttavia, il rapido aumento delle attività nello, accompagnato dalla crescita dei detriti orbitali e dall’impatto ambientale delle operazioni, pone nuove sfide che richiedono soluzioni urgenti e innovative.ha spiegato, chief climate and sustainability officer dell’Agenzia spaziale europea (Esa), in una conversazione con Formiche.net l’Agenzia intende affrontare queste sfide, promuovendo un modello di sviluppo spaziale che riduca l’impatto ambientale, garantisca la circolarità delle risorse e sostenga la competitività delle imprese europee nei mercati globali.