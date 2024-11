Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 6-2, Italia-Slovacchia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra fa suo il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP1-0 Battuta vincente al centro!40-15resiste al diritto in contropiede di, che poi mette in rete il successivo diritto.30-15 Servizio e diritto di.15-15 Sfonda di diritto Jasmine, gesto di stizza di. Stava per lanciare la racchetta, poi ha desistito.0-15 Sul nastro il diritto diin uscita dal servizio.19.41 All’inizio Jasmine ha un po’ patito il gioco insolito della slovacca, che alzava molto le traiettorie e variava i colpi. La toscana ha preso le misure e, in seguito, ha dettato la propria legge.6-2SET PER JASMINE! Altra risposta eccezionale di diritto! Ha dato letteralmente spettacolo da metàparziale in avanti! Ne manca però ancora uno per completare l’opera: calma e concetrazione!15-40 Doppio fallo della slovacca!15-30 Ace di, che prova a scuotersi.