Liberoquotidiano.it - L'inatteso messaggio del fratello di Anna Kalinskaya a Jannik Sinner: il caso si complica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Domani, giovedì 21 novembre,tornerà in campo a Malaga, ufficialmente l'ultimo appuntamento di una stagione leggendaria: iniziano le finalissime di Coppa David, Italia contro Argentina nel torneo che ci vede partecipare da campioni in carica. Un ultimo appuntamento che arriva dopo il dolcissimo trionfo a Torino, quello alle Atp Finals, per il fenomeno di San Candido e numero 1 al mondo prima vittoria di peso davanti al pubblico di casa. Già, per il 23enne è stata, in ogni, una stagione semplicemente leggendaria: vittorie a raffica, titoli come se piovessero e anche i primi due Slam messi in bacheca, Australian Open ed Us Open. Sul futuro dipende la spada di Damocle del ricorso Wada per il-Clostebol, vicenda che potrebbe sfociare in una assurda, inspiegabile e grottesca squalifica, che nelpioverebbe all'inizio del prossimo anno, plausibilmente dopo i prossimi Australian Open.