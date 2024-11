Nerdpool.it - Le uscite Gaijin di novembre 2024

Mercoledì 20arrivano in libreria i titoli presentati in anteprima a Lucca Comics & Games.La prima novità è il primo volume di An hour of romance, la nuova commedia romantica firmata da Kim Myueongmi, autrice di Cos’è che non va con la segretaria Kim?. Dopo l’accoglienza calorosissima del festival, Joohan e Dojin sono pronti a far ridere e innamorare lettrici e lettori di tutta Italia.Esordisce anche Kohva, manga spagnolo della giovane e talentuosissima Konata, un fantasy ambientato tra tribù dotate di poteri magiche ispirate al popolo inuit.Proseguono inoltre serie già affermate come le francesi Silence e Banana Sioule e le coreane Crush of a lifetime e Cos’è che non va con la segretaria Kim?, mentre il 27è prevista l’uscita di Dr. Brain 2, che conclude il primo ciclo della serie manhwa da cui è tratto il drama prodotto da Apple TV+.