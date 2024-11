Ilrestodelcarlino.it - L’Ast contro la violenza sulle donne. Una settimana di visite e colloqui

di Macerata aderisce alla quarta edizione dell’(H) Open Week, da domani a mercoledì prossimo, promossa da Fondazione Onda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, che si celebra il 25 novembre. Saranno offerti gratuitamente alla popolazione femminile collolqui, consulenze e. Di seguito il calendario dell’ospedale di Macerata. Reparto di Urologia: seiper incontinenza femminile, di cui tre domani (14.30, 15.30, 16.30) e tre lunedì (14, 14.20, 14.40). La prenotazione è obbligatoria, telefonando dalle 9 alle 10 allo 0733.2572311. Malattie infettive: cinquee consulenzamalattie infettive sessualmente trasmesse, domani, venerdì, lunedì, martedì e mercoledì prossimi dalle 13.30 alle 14.30; per prenotarsi mail a eleonora.