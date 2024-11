Ilrestodelcarlino.it - La Thunder consolida il terzo posto. E Gramaccioni ormai è una garanzia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con il successo di Vigarano la Halleyhato il suoin classifica alle spalle delle due battistrada Mantova e Udine. Questa la classifica del girone B di serie A2 dopo sette giornate. San Giorgio Mantova 14, Udine 12, Matelica 10, Ragusa 9, Trieste, Bolzano e Roseto 8, Treviso 6, Civitanova, Vicenza e Umbertide 4, Rovigo e Ancona 2, Vigarano 0. Quattro formazioni hanno una gara da recuperare: Vicenza, Civitanova, Treviso e Ragusa. Le siciliane, in caso di successo, scavalcherebbero poi la Halleyal. Coach Sorgentone ha fatto turnover nella gara contro il fanalino di coda del campionato. Assente la veterana Carolina Sanchez e, potendo risparmiare il capitano "Pepo" Gonzalez, il tecnico delle matelicesi ha sfruttato l’ampio vantaggio della seconda parte di gara per inserire con tranquillità nella rotazione Lisa Andreanelli (primi punti in serie A2 per lei), Aurora Catarozzo e Asia Battellini.