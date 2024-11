Lanazione.it - La storia del territorio in un sito. Via alla partnership con l’Università

Il Comune si affida aldi Pisa per la valorizzazione dei propri beni culturali, siano essi di natura archeologica, storica, artistica o tradizionale. La sinergia è stata sottoscritta con il Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’ateneo pisano, nell’ottica di produrre studi e ricerche volti all’ideazione, elaborazione e realizzazione del "Progetto Archeologia Arte e" a Camaiore, che riguarda la creazione di siti web dedicaticonoscenza, valorizzazione e comunicazione dei beni culturali e delle testimonianze artistiche e storiche presenti nelcamaiorese. Il progetto si articola in vari aspetti, il principale dei quali si concentra su studi e ricerche per la realizzazione di undedicato all’archeologia delcon punto focale nel Civico Museo Archeologico.