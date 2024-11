Sport.quotidiano.net - Kushnir e Rossetti show. Campioni italiani di fondo

Splendido titolo italiano di canottaggio conquistato dagli atleti del Cus Ferrara Andreae Victor, che a San Giorgio di Nogaro, sul canale Aussa Corno, sotto gli occhi della medaglia di argento olimpica Luca Rambaldi al seguito dei cussini, si sono aggiudicati il tricolore disulla distanza dei 6000 metri, nella categoria due senza senior. Gli atleti ferraresi non sono nuovi ad exploit del genere; nel corrente anno sono arrivati in finale ai campionatinella specialità due senza, conquistando la medaglia d’argento nel “due con” su distanza classica. Nelle ultime stagioni poi i due studenti di Unife (Victor scienze motorie e Andrea medicina e chirurgia) sono saliti varie volte sul podio ai CampionatiUniversitari. Con una condotta di gara autoritaria, fatta di un passo in acqua sempre il leggera progressione, hanno chiuso la distanza di 6 chilometri in 23’ 28” 20 davanti al Padova Canottaggio con 23’ 51” e ai Vigili del Fuoco triestini del GS Ravalico a oltre 26 minuti.