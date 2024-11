Innovazione sanitaria e tutela del paziente | nasce un Integruppo parlamentare

Leggi su Ildenaro.it

Perseguire la promozione dell’nel settore sanitario, focalizzandosi sulladei pazienti e la sostenibilità del servizio sanitario nazionale: è questa la mission del neonato Intergruppodel” presieduto dall’On. Nazario Pagano (Presidente Commissione Affari Costituzionali, Camera dei Deputati), dall’On. Ugo Cappellacci (Presidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati) e dal Sen. Francesco Zaffini (Presidente Commissione Affari Sociali, Senato) che sarà presentato oggi presso la Sala Stampa di Palazzo Montecitorio. L’Intergruppo “del”, in un’ottica di sostenibilità a lungo termine del sistema sanitario e di ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi pubblici, punta in particolare a sviluppare strategie di programmazioneche integrino tecnologie avanzate, quali l’intelligenza artificiale e dispositivi medici innovativi, e pratiche cliniche innovative, come la telemedicina.