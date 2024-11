Quifinanza.it - Imposta di successione e donazione, le novità previste dal 1° gennaio 2025

In arrivo importantiper quanto riguarda l’di. Lo scorso 2 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs n. 139 del 18 settembre 2024, attraverso il quale sono state introdotte alcuneper quanto riguarda i trasferimenti aziendali all’interno delle famiglie e sulla tassazione dei trust.Dal 1°la dichiarazione didovrà essere presentata entro 12 mesi dal momento in cui si apre la. L’operazione, almeno da chi è residente in Italia, dovrà essere effettuata telematicamente utilizzando la documentazione precompilata. Chi, invece, dovesse essere residente all’estero deve compilare e trasmettere un apposito modulo.Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come cambiano l’dia partire dal prossimo anno.