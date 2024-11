Tvpertutti.it - Il Paradiso delle Signore, spoiler: Matteo lascia Milano?

Portelli deciderà direnel corso dei prossimi episodi de Il, come segnalano glidella soap opera di Rai 1. Il giovane contabile, infatti, si renderà conto di non poter più sopportare il disprezzo di colleghi e amici e l'indifferenza del fratello Marcello e sceglierà di trasferirsi altrove per provare a voltare pagina. Ricordiamo che, in passato, quando sua madre Silvana stava rischiando di morire per una grave malattia e necessitava di un trapianto urgente, ha deciso di sottostare al ricatto di Umberto Guarnieri. Quest'ultimo, dopo aver appreso che la donna era in fin di vita, accecato dall'odio e dal desiderio di vendetta nei confronti di Marcello, si è offerto di far saltare le liste d'attesa a Silvana affinché si operasse il prima possibile in America.