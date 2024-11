Ilrestodelcarlino.it - Il civico Gordini punta tutto sulla sanità: "Ci sono criticità, daremo risposte ai cittadini"

Giovanni, già direttore dell’emergenza al Maggiore, lei ha centrato un exploit con 2.093, se l’aspettava? "Non me l’aspettavo. Ho fatto la campagna con Nadia Assueri, che non ce l’ha fatta per poco, e devo dire che è stata ricca e stimolante, abbiamo parlato con tanti mondi diversi e visto un’enorme voglia d’ascolto". Quale sarà il suo impegno? "Sarà grande, con passione e dedizione voglio corrispondere la fiducia che mi è stata accordata, da tutti, dai semplicialle associazioni e ai laboratori di salute popolare". Cosa vorrà restituire? Su quali battaglie si vuole fiondare in consiglio regionale? "È fondamentale avvicinare ialla politica tramite lapubblica. Oggi il livello in Emilia-Romagna è ottimo, ma è pure fonte di angosce e domande. Dobbiamo affrontarle rispondendo ai loro quesiti, avvicinando l’utenza alle istituzioni.