Guimaraes felice al Newcastle tra l’interesse del Manchester City e di Guardiola

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Brunodice di esserealUnited, nonostantesegnalato dae Pep.Lo skipper dei Magpies è diventato uno dei preferiti dai fan del St James’ Park da quando si è trasferito dal Lione nel giugno 2022.ha aiutato ila qualificarsi per la Champions League nella sua prima stagione completa al club, ed è succeduto a Kieran Trippier come capitano della squadra prima di questo mandato.Il centrocampista poliedrico ha completato il maggior numero di contrasti per ilin ciascuna delle sue prime due stagioni complete in Premier League, mentre solo il connazionale Joelinton (28) migliora il suo conteggio di 27 finora nel 2024-25. Nel frattempo, solo Dan Burn (598) ha fatto più passaggi per la squadra di Eddie Howe rispetto a(541), che ha rivelato di aver parlato con il boss delper condividere il loro rispetto reciproco, ma niente di più.