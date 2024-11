Spazionapoli.it - “Grazie tifosi, Napoli è casa mia”, il saluto alla città è strappalacrime: avete visto? – FOTO

Una letteraper un ringraziamento speciale a coloro che hanno creduto il lui: ilufficiale ae ai napoletani commuove tutti sul web.L’addio certamente non è stato quello che si auspicava la gente di, ma la lettera di ringraziamento scritta dall’ormai tecnico delBasket, Igor Milicic, apparsa nelle ultime ore sui social, è davvero da pelle d’oca. Sarà impossibile dimenticare quella che è stata una gioia che da tanto tempo laaspettava – la vittoria in Coppa Italia – e che è arrivata sotto la sua gestione.La crisi degli ultimi tempi, con otto sconfitte consecutive, ha però sancito un addio che è divenuto difatti inevitabile, ma ciò non potrà mai macchiare il ricordo di un tecnico che ha dato davvero tanto al movimento cestistico dellapartenopea.