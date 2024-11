Lanazione.it - Festa dell’albero e flashmob... selvatico

Bombette di semi e flash mob ’’. Così va in scena la 29°, storica campagna di Legambiente, che sarà celebrata in tutta Italia in vista della Giornata nazionale degli alberi di domani: ’Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi’. E’ l’invito ad agire che arriverà a gran voce. Anche Legambiente Pisa sarà protagonista domenica: alle 10.15 ritrovo allo Skate Park in via De Ruggiero (lato Supermercato Zona). La giornata prevede visite guidate al Bosco del Sanguigno. A seguire laboratorio di costruzione di ’bombette di semi’ con semi di piante autoctone e messa a dimora simbolica di un esemplare arboreo autoctono. La manizione si concluderà alle 12.30 con un ’’ per dire no al progetto della strada attualmente in essere in quell’area. Una mattina di esplorazione per conoscere una delle ultime aree a verde spontaneo di Pisa dove è prevista la costruzione di una strada di servizio del nuovo Polo Universitario di Biologia, in un’area già satura di edifici, con danno degli elementi naturalistici lì studiati: i tritoni punteggiati (protetti da leggi regionali) e l’ultimo bosco spontaneo di frassino meridionale della città.