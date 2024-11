Imiglioridififa.com - FC 25, Showdown a tema NWSL

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge)di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide del giocatore dell’Inter Darmian e quella del giocatore del Napoli Politano. La partita scelta è la partita di Serie A Inter vs Napoli che si giocherà il 10 novembre alle ore 20.45.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBC Rosemonde KouassiNumero sfide: 2Premio: 1xKouassi Non scambiabCosto al momento dell’uscita: 28.000 crediti circaScadenza: 23 novembre 1 – Rosa con valutazione 82Premio: 1x Small Electrum Players PackValutazione squadra: min 822 – Forma smagliantePremio: 1x Gold Players PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 83SBC AngelinaNumero sfide: 2Premio: 1xAngelina Non scambiabCosto al momento dell’uscita: 28.