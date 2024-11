Ilrestodelcarlino.it - Eletti, la sorpresa. Cameliani out. Nessun ravennate del Pd in consiglio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un paradosso quello che si materializza in casa dem nella nottata fra lunedì e martedì: l’elezione a presidente regionale di Michele de Pascale viene fatalmente a coincidere con l’assenza dal prossimodi un esponente del Pd. Non era mai successo in 54 anni: si interrompe così il passaggio di un testimone che dal 1970 a oggi, attraverso Pci, Pds, Ulivo e Pd, era stato portato avanti da Sergio Cavina, Decimo Triossi, Elsa Signorino, Vasco Errani, Fabrizio Matteucci, Miro Fiammenghi e Gianni Bessi. Cosa non ha funzionato per il prescelto Massimo, dato da tutti come favorito per il ruolo di più votato? In primis non ha tenuto il ticket con Eleonora Proni: l’ex-sindaca di Bagnacavallo, con 8800 preferenze, ha cannibalizzato la Bassa Romagna e il forese, tenendo a Ravenna e raccogliendo preferenze anche sull’Appennino, in particolare fra le elettrici.